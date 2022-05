La chronique de Carlos Rodriguez.

Je suis un des plus fervents supporters de David car c’est un garçon qui possède un talent inouï. C’est quelque chose qui me rappelle Justine Henin. David, c’est un Martien, il réalise des choses incroyables. C’est aussi un garçon très sensible. On a vu que tout au long de sa carrière, ce trait de caractère a influencé ses performances.