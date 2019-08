Découvrez la réaction du joueur belge après sa victoire face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 69e mondial, au 3e tour de l'US Open, au bout de 3 heures et 13 minutes de jeu: 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) et 7-5. Goffin affrontera Federer en 1/8e de finale du tournoi.

“Ce fut une bataille très dur. Un très bon match avec un très haut niveau de jeu, beaucoup d’intensité, de longs échanges. Physiquement et mentalement c’était une sacrée bagarre mais je suis très content de la façon dont j’ai joué. J’ai aussi très bien servi et ça m’a beaucoup aidé. C’est bizarre parce que pendant deux sets et demi il n’y a pas eu de breaks mais à la fin on en a eu trois de suite. Vraiment une belle victoire, je suis très heureux. Et maintenant, Roger Federer… Ce n’est jamais facile face à lui, mais c’est un huitième de finale, un grand match sur un grand court alors on verra bien. Je joue bien, j’ai gagné beaucoup de matches, je me sens prêt pour le combat. Il ne s’agit pas de tout changer maintenant, il faut que je continue à jouer dans ma filière mais que je fasse tout parfaitement.”