Pour son premier match de 2021, le Liégeois, tête de série N.2, a dû sauver 5 balles de match pour venir à bout du Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83), son partenaire de double, 3-6, 7-5, 6-0.

"C'est toujours chouette de commencer l'année par une grande bagarre. Et de la gagner", a-t-il souri à l'issue de sa qualification. "Ce fut évidemment un match très difficile, qui plus est contre Pierre-Hugues. Cela ne doit pas être facile pour lui, mais quelque part, c'est peut-être mieux ici que dans une levée du Grand Chelem ou un plus gros tournoi. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis surtout content de la manière dont je me suis battu. Même s'il m'a fallu un set et demi pour rentrer dans le match, j'ai fini par me sentir de mieux en mieux et j'ai très bien joué dans le troisième set."

Sauver cinq balles de match, cela n'arrive pas tous les jours. David Goffin avoue toutefois qu'il a toujours cru en une issue favorable, même quand il était dans les cordes de la raquette de Pierre-Hugues Herbert à 6-3, 5-4, 40-15.

"J'ai essayé de m'accrocher jusqu'au bout", a-t-il poursuivi. "Je voyais que cela ne se jouait à rien, en tout cas à pas grand-chose. C'est un jeu qui est vraiment très serré avec balle de match égalité, balle de match, égalité. Je savais que si je pouvais revenir à 5-5, tout serait relancé. Il faut y croire et j'y ai cru jusqu'au bout. C'est le plus important. Parfois, il ne faut pas grand-chose, un petit coup de pouce et tout de suite après, cela a lancé mon match. Un nouveau mode s'est enclenché, j'étais très concentré et la suite a été bien meilleure."

David Goffin affrontera au deuxième tour le vainqueur du match prévu vendredi entre l'Allemand Matthias Bachinger (ATP 279), issu des qualifications, et l'Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253).

La prépa avec Dimitrov

Engagé au tournoi ATP 250 d'Antalya, où il a battu jeudi au premier tour le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) après avoir sauvé cinq balles de match, David Goffin (ATP 16) a également un œil tourné vers l'Australie. Après la Turquie, le Liégeois devra directement s'envoler pour Melbourne, où il sera tenu de respecter une quarantaine de deux semaines avant de disputer l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem, reportée au 8 février en raison du Covid-19.

"Je sais que Tennis Australia (la fédération australienne de tennis, ndlr) va organiser des vols charters, qui partiront notamment de Dubaï, mais je n'ai pas beaucoup plus de nouvelles", a expliqué le N.1 belge, qui pourra voyager avec son coach, Germain Gigounon, son préparateur physique, Fabien Bertrand, et sa fiancée, Stéphanie.

"Je ne sais pas non plus ce qui va se passer avec l'hôtel (le Westin Melbourne, où les joueurs devaient passer leur quarantaine, a renoncé devant l'opposition des propriétaires des appartements de luxe de l'établissement, ndlr). Je vais me renseigner pour savoir ce que cela va donner maintenant, mais j'imagine qu'ils vont gérer cela et qu'il n'y aura pas trop de problèmes une fois sur place."

Ce dont David Goffin est sûr, toutefois, c'est qu'une fois aux antipodes, il effectuera sa préparation avec le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19), le seul joueur autorisé dans un premier temps à faire partie de sa bulle. Un choix mûrement réfléchi.

"Nous étions tous les deux à Monaco et je trouvais que ce n'était pas une mauvaise idée", a-t-il poursuivi. "On s'entraîne souvent ensemble et on s'apprécie. Moi, en tout cas, j'aime bien m'entraîner avec lui. Il sait tout faire avec une balle, il a un jeu assez varié. On peut faire de longs entraînements, des entraînements plus courts. On trouve toujours une bonne entente avec son coach pour voir quoi travailler, vu que l'on va rester une semaine à jouer uniquement ensemble. Il faut que les deux soient évidemment satisfaits. Cela s'est fait naturellement. Je lui ai demandé et il a tout de suite accepté."

Le droitier de Rocourt et celui d'Haskovo se connaissent bien. Pour le Belge, deux des dix confrontations contre Dimitrov constituent des matches importants de sa carrière. Fin 2017, c'est contre le Bulgare qu'il a été battu en finale du Masters de Londres. Quelques mois plus tard à Rotterdam, il avait dû abandonner aux portes de la finale après avoir reçu une balle dans l'œil, une blessure qui l'avait contraint de s'arrêter quelque temps.

