David Goffin se retrouve dans une situation compliquée à l’UTS. Non seulement il a été largement dominé (18-12, 16-13, 14-11, 22-11) par Stefanos Tsitsipas samedi lors du dernier match de la première phase, mais il retrouvera le Grec dès dimanche en demi-finales. Il ne lui reste pas beaucoup de temps pour mettre la défaite du jour de côté et retrouvé ses esprits et son jeu afin de faire tomber celui qui est surnommé "The Greek God" lors de l’UTS. Le Liégeois, samedi, n’a pas eu grand-chose à voir avec son surnom de "The Wall" mais il valait mieux avoir ce jour sans avant la demi-finale que pendant !

(...)