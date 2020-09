David Goffin aura l’honneur, ce dimanche, d’inaugurer le nouveau court Chatrier de Roland-Garros. Il va surtout espérer que la pluie ne se déchaînera pas car si le toit devait être tiré sur le central, ça rendrait encore son affaire plus compliquée face à Jannik Sinner.

En effet, l’Italien de seulement 19 ans est déjà un redoutable joueur d’indoor et c’est sous toit qu’il avait décroché la victoire face au Liégeois cette année à Rotterdam (7-6 (7), 7-5). Hériter de Sinner (74e mondial), espoir du tennis, pour un premier tour n’est pas un cadeau même quand on est soi-même 12e au classement ATP.

"On ne peut pas dire que ce soit le tirage le plus facile pour un premier tour de Grand Chelem. J’ai même envie d’annoncer que c’est l’un des plus compliqués", confiait ainsi Goffin.