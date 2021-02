La paire franco-belge s'est inclinée 7-6 (8/6), 3-6 et 10/8 dans le super tie-break face au Suédois Andre Goransson et au Néerlandais David Pel. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

David Goffin entrera en lice au deuxième tour du simple à Montpellier, où il est tête de série N.2. Exempté du premier tour, le Liégeois, 15e mondial, débutera face au vainqueur du match franco-français Lucas Pouille (ATP 79) et Benjamin Bonzi (ATP 125). Le numéro 1 belge tentera de se remettre en selle dans l'Hérault après une décevante tournée australienne marquée de deux défaites d'entrée de jeu, contre le jeune Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 146), 17 ans, au Great Ocean Road Open, puis surtout à l'Open d'Australie contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 113) après avoir eu quatre balles de match.

Il s'agit de la quatrième participation à l'Open Sud de France de David Goffin, qui reste sur une accession en demi-finale l'an dernier, battu 6-3, 1-6, 7-5 par le Canadien Vasek Pospisil, 132e mondial à l'époque. (