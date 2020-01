David Goffin a un gros coup à jouer en ce début de saison. À un échelon d’un retour dans le top 10 et avec très peu de points à défendre, sa marge est réelle. On y croit d’autant plus que le jeu déployé depuis le dernier Roland-Garros est de plus en plus féroce. Les victoires sur Grigor Dimitrov et Rafael Nadal récemment à Sydney ont encore renforcé les certitudes du Liégeois. Il arrive avec les dents qui rayent le parquet et une immense envie d’en découdre.

"Il y a une fenêtre tout à fait possible pour retrouver le top 10. Je ne me focalise pas là-dessus mais je vais essayer d’enchaîner comme je le fais depuis le début de l’année. Je suis sur la bonne voie", a-t-il confié vendredi en début d’après-midi.

