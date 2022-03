Le Liégeois de 31 ans, qui reste sur trois défaites au premier tour sur le circuit ATP, estime qu'il joue de mieux en mieux. "J'espère pouvoir reproduire ça en match", a-t-il déclaré mardi, trois jours avant le début de la rencontre en Finlande lors des barrages de la Coupe Davis. "Je sens que je retrouve mon meilleur tennis et, physiquement, je suis à fond. J'espère pouvoir le montrer très bientôt dans un match officiel, en espérant que ce soit dès vendredi", a ajouté Goffin, de retour avec l'équipe belge après avoir manqué les matches en Hongrie (2020) et en Bolivie (2021).

"L'ambiance pendant la semaine est toujours très bonne et sympa mais le weekend sera difficile. Nous avons une bonne équipe pour essayer de gagner la rencontre et tout le monde a l'air en forme", a dit Goffin avant d'évaluer les chances de qualification de la Belgique.

"Sur le papier, la Belgique est favorite", a rapidement lancé le droitier de Rocourt avant de nuancer ses propos. "Cela dépend aussi du moment dans la saison. Je n'ai pas beaucoup gagné cette saison, Sander (Gillé, ndlr) et Joran (Vliegen, ndlr) non plus. Ils ont un nouvel entraîneur, peut-être sont-ils en train de changer certaines choses. Sur papier, avec moi en N.1 et la paire de double, nous sommes favoris. Mais Emil Ruusuvuori (ATP 71) et Harri Heliovaara (ATP 50 en double) ont beaucoup gagné cette saison. La rencontre ne sera pas facile à gérer."

"La Goff" a d'ailleurs déjà fait les frais du très bon début de saison du N.1 finlandais contre lequel il s'est incliné en trois sets au premier tour à Doha il y a deux semaines. "C'est un très bon joueur, je pense qu'il est même sous-classé. Il est capable de jouer à un très haut niveau, il a d'ailleurs déjà battu Alexander Zverev (à Miami en 2021, ndlr). Il est très solide et complet, il dispose d'un bon service et d'une bonne technique. La surface dure en salle lui convient très bien. Il faudra le battre pour mettre l'équipe dans une bonne position afin de gagner", a ponctué Goffin.

Avant cette rencontre disputée à Espoo, deuxième ville de Finlande située à 15 km seulement de la capitale Helsinki, David Goffin présente le bilan en Coupe Davis de 24 victoires pour 4 défaites en simple. Il n'a plus joué pour l'équipe de Johan Van Herck depuis la phase finale fin 2019 à Madrid.