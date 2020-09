David Goffin (ATP 10) n'était pas pleinement satisfait, mercredi à New York, après sa qualification pour la troisième tour à l'US Open au détriment du Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 95). Le Liégeois, 29 ans, tête de série n°7, était bien entendu content d'avoir gagné, mais estimait qu'il aurait pu mieux jouer contre le natif du Cap, 23 ans, qu'il a battu 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4 après 2h53 de jeu sur le court n°5.

"Je n'ai pas affiché le niveau de jeu que j'espérais", a-t-il confié. "Ce n'était pas évident. Je ne l'avais jamais rencontré et je ne savais donc pas comment il jouait. Il touchait bien la balle et ses frappes étaient lourdes. Et il servait pas mal aussi. Il a eu plusieurs opportunités dans le premier set qui a duré plus d'une heure, mais je me suis bien battu pour le remporter. C'est toujours important de gagner le premier set dans un match comme ça. Ensuite, j'ai un peu perdu le fil, mais j'ai pu appuyer sur le champignon quand ce fut nécessaire, au début du troisième set pour gagner 6-1, puis pour réaliser deux autres breaks au quatrième. Ce n'était pas un match incroyable, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est le plus important. Le boulot a été fait."

Vendredi, pour une place en huitième de finale, David Goffin retrouvera le Serbe Filip Krajinovic (ATP 26), 28 ans, qui a battu, 6-4, 6-1 et 6-3 l'Américain Marcos Giron (ATP 96). Il s'agira du quatrième face-à-face entre les deux joueurs, le natif de Sombor ayant remporté les deux derniers, à Montpellier et Indian Wells en 2019.

"C'est un joueur hyper talentueux. Il sait tout faire, il joue vite, il contre", a poursuivi David Goffin. "En outre, il est assez malin. Il est en forme à l'heure actuelle. Il a très bien joué la semaine dernière lors du tournoi de Cincinnati, battant Thiem avant d'avoir une balle de match contre Raonic en quart de finale. Et il vient encore de gagner deux matches à New York. Bref, ce ne sera pas facile. Il risque d'y avoir beaucoup d'échanges et je vais devoir sortir un gros match si je veux gagner. Nos jeux se ressemblent. Cela va être une bataille tactique. Si on joue bien cela peut être un beau match."

Mercredi, David Goffin avait prévu d'aller voir en live le match de Kim Clijsters mais cela n'a pas été possible: "Son match a débuté trop tard et moi je jouais assez tôt le lendemain. J'ai vu une partie de son match à la télévision. Certainement la meilleure partie. Je trouve qu'elle a très bien joué dans le premier set."