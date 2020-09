US Open Goffin a très bien négocié son 3e tour face à Filip Krajinovic.

Le Liégeois a su saisir sa chance pour atteindre une nouvelle deuxième semaine de Grand Chelem. Et il a laissé une très belle impression face à Filip Krajinovic (6-1, 7-6 (5), 6-4) qui restait sur deux victoires face à lui. Certes, il aurait pu se faciliter encore plus la vie en bouclant le deuxième set sur son service à 5-4 et en ne lâchant pas son avance de 4-1 dans la troisième manche. Mais l’ensemble a vraiment été à la hauteur de son statut de top 10 et face à un joueur qui arrivait d’un quart de finale à Cincinnati. "J’étais préparé à une grosse bataille et malgré ce que le score dit ça n’a pas été de tout repos" , a confié un Goffin tout sourire.

(...)