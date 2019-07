Face à Daniil Medvedev, il n’a jamais cessé d’y croire et ça a tout changé.

On a retrouvé David le guerrier…

"Je sentais que j’étais le meilleur joueur sur le match, que je devais essayer jusqu’au bout parce que j’avais les armes pour faire tourner ce match. J’y ai cru et une fois revenu à hauteur je me suis dit que c’était peut-être pour moi. À la fin c’était dur, c’était un match épique mais moi je suis content. Cela a été un très bon match du début à la fin, Daniil est très dur à jouer mais je m’y attendais et j’étais préparé à jouer des heures. Et en général je me sens bien dans les cinquièmes sets, je sens un peu plus ce que l’autre va faire et physiquement j’arrive encore à mettre le jus qu’il faut".

Cela vous a aidé sur la fin du match d’extérioriser comme ça ?

"Oui, parce qu’il fallait que j’aille chercher l’énergie, que je fasse tourner les choses, que je fasse sentir à Medvedev que j’étais présent et qu’il allait devoir se battre pour finir le match. Je suis content que ça ait payé. Mon niveau de jeu est là, je joue bien, je suis en forme et ça fait énormément de bien de battre un joueur comme ça. Mais je sentais que j’étais sur la bonne voie ces derniers temps. Je mérite clairement ma place là pour le moment."

Deux jours jusqu’à ce huitième de finale face à Fernando Verdasco, est-ce que ça peut casser le rythme ?

"Non, ça va faire du bien et puis passer le dimanche ici à Wimbledon c’est un peu le jour off et il y a une atmosphère vraiment géniale quand on arrive en deuxième semaine, c’est un chouette moment. Donc parfois, oui, ça casse le rythme, mais là j’en ai clairement besoin : on va faire les soins samedi et ces 48 heures vont faire du bien pour récupérer."