Notre compatriote ne sait pas encore ce qu’il fera si l’US Open se joue.

En marge de l’Ultimate Tennis Showdown qu’il dispute depuis ce dimanche (NdlR : défaite contre Richard Gasquet), David Goffin a évoqué dans les colonnes du journal L’Équipe son positionnement par rapport à la suite de la saison avec un choix crucial qu’il pourrait devoir poser.

“Je ne sais pas encore, c’est un peu l’inconnu pour le moment. J’entends beaucoup de choses. Je n’ai pas envie de prendre un risque avec le virus et j’ai aussi envie de jouer. Il faudra peser le pour et le contre. Je vais attendre la décision de l’US Open (NdlR : qui devrait tomber ce lundi 15 juin) et je prendrai ma propre décision. On ne connaît même pas le programme. Après l’US, il y a la terre battue. Dur, terre battue, il faudra peut-être faire des choix, on ne pourra peut-être pas tout jouer.”

Avant de se prononcer plus clairement, le Liégeois veut connaître toutes les conditions et les alternatives qui se présenteront à lui.

“On veut avoir le plus de garanties possible pour prendre une décision. Là, on n’en a pas. Zéro. J’aime bien les deux surfaces. Rafael Nadal dit que c’est peut-être Roland-Garros sa priorité. Moi je ne peux pas dire cela, cela reste deux Grands Chelems et deux surfaces que j’aime bien.”