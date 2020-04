Comme Rafael Nadal, notre compatriote va s’aligner au tournoi virtuel de Madrid.

Et si le confinement imposé à travers le monde par la pandémie du coronavirus offrait à David Goffin l’occasion de combler une lacune dans son palmarès. Déjà vainqueur de trois tournois ATP 250 (Kitzbühel, Metz, Shenzhen) et un ATP 500 (Tokyo) dans sa carrière, le Liégeois n’est jamais passé à l’étape supérieure en décrochant un Masters 1000. Son meilleur résultat dans ce type de compétition étant sa finale de la saison dernière à Cincinnati où notre compatriote s’est incliné 7-6, 6-4 face au Russe Daniil Medvedev. C’est dans ce même tournoi en 2018 que le Liégeois avait atteint les demi-finales (défaite face à Federer) tout comme à Monte-Carlo en 2017 (défaite face à Nadal), Indian Wells (défaite contre Raonic) et Miami (défaite contre Djokovic) en 2016.

Mais cette saison, au Masters 1000 de Madrid ce ne sera pas la raquette à la main que David Goffin défiera ses adversaires mais bien avec une manette. Comme Rafael Nadal, Lucas Pouille, Andy Murray et John Isner, l’actuel numéro 10 mondial a répondu favorablement à l’appel des organisateurs de l’épreuve espagnole (du 27 au 30 avril) qui ont mis sur pied un tournoi virtuel qui verra seize stars de l’ATP et seize joueuses de la WTA en découdre dans le jeu vidéo Tennis World Tour dans lequel le stade Manolo Santana sera recréé dans les moindres détails. Une initiative qui plaît aux dirigeants du tennis mondial. “Le Mutua Madrid Open Virtual Pro est une manière unique et créative d’unir les athlètes de la WTA et leurs fans pendant cette période sans précédent”, a déclaré Steve Simon, président-directeur général de la WTA. Suivi dans ses déclarations par Andrea Gaudenzi, président de l’ATP : “Il s’agit d’une situation win-win pour tout le monde : le Mutua Madrid Open, les joueurs et les fans. Nous sommes particulièrement heureux que les fonds recueillis grâce à cette initiative contribueront à soutenir de nombreux joueurs, ce qui est essentiel en ces temps difficiles.”

En effet, en plus d’une bourse de 50.000 euros qui sera reversée à la lutte contre le Covid-19, un prize money de 150.000 euros dans chaque tableau est prévu pour les vainqueurs. Ceux-ci pourront offrir une partie de leur chèque ou son entièreté à des joueurs ou joueuses qui seraient actuellement dans le besoin économiquement.

D’un point de vue pratique, aussi bien dans le tableau masculin que féminin, les joueurs seront répartis dans des groupes de quatre d’où les deux premiers sortiront pour rejoindre les quarts de finale à partir desquels le système des matchs à élimination directe sera mis en place. Les organisateurs ont prévu que les rencontres soient diffusées en ligne, à la télévision et sur les réseaux sociaux du Mutua Madrid Open. La production a prévu d’inclure pour chaque partie des commentaires, des analyses et des interviews avec les vainqueurs, depuis leur salon ou leur salle de jeux, après chaque match. Des rencontres supplémentaires avec des people et des stars du tennis ou de l’univers des jeux vidéo seront aussi organisées pour récolter des fonds.

"Je suis très excité de jouer ce tournoi en ligne. C'est la toute première fois pour moi et je vais faire de mon mieux pour gagner le plus possible de matchs! Bien que je ne sois pas très habitué à ces jeux! J'espère que vous me soutiendrez et j'ai hâte de vous rencontrer tous en ligne !", explique David Goffin.



Il ne reste plus au Belge qu’à s’entraîner durement dans son appartement de Monaco pour préparer au mieux ce premier tournoi de la saison sur… écran.