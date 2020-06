Au lendemain de sa défaite contre Richard Gasquet (3-2 à la mort subite) en ouverture de son Ultimate Tennis Showdown, David Goffin affrontait un morceau encore plus costaud avec l’Italien Matteo Berrettini, huitième mondial, qui se présentait face à lui. Et après un premier quart-temps qu’il n’aurait pas dû perdre puisqu’il l’a mené jusqu’à la dernière seconde, le Liégeois n’a pas trouvé les armes pour contrer un adversaire à la fois plus puissant et plus précis (1-3 : 12-13, 8-20, 9-18, 12-11). Un joueur qui pourrait prétendre à l’avenir à de belles performances en Grands Chelems.