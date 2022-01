David Goffin lancera sa saison face à Kyrgios ou Molcan à Melbourne

BRUXELLES 02/01/2022

David Goffin va lancer sa saison 2022 au tournoi ATP 250 de Melbourne, qui débutera mardi. Tête de série N.4, le Liégeois, 39e joueur mondial, est dispensé de 1er tour. Il entrera en lice au 2e tour face au vainqueur du match opposant l'Australien Nick Kyrgios (ATP 93), bénéficiaire d'une wildcard, au Slovaque Alex Molcan (ATP 88).

Melbourne sera le premier tournoi ATP auquel David Goffin participe depuis le mois d'août. Le numéro 1 belge avait mis un terme à sa saison 2021 fin août après une défaite contre l'Américain Mackenzie McDonald au 1er tour à l'US Open, en raison d'une blessure au genou gauche.

Goffin était remonté sur le court le 16 décembre pour un match exhibition à l'Open de Caen, où il s'était incliné 6-1, 6-4 face au Français Jules Marie.

Après Melbourne, qui marque aussi le retour sur le circuit de Rafael Nadal, tête de série N.1, David Goffin a prévu de jouer le tournoi de Sydney, avant l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem du calendrier, qui débutera le 17 janvier à Melbourne.