Le coaching de l’Anversois est différent selon les joueurs ou joueuses…

En septembre, cela fera neuf ans que Johan Van Herck est à la tête de l’équipe belge de Coupe Davis. Une longévité qui s’explique par ses qualités de meneur, par les perfs réalisées par nos compatriotes mais aussi par l’approche du métier de l’Anversois.

“Je pense que je possède un bon contact avec les joueurs. On a connu des hauts et des bas mais j’ai toujours été ouvert au dialogue. Je suis toujours resté fidèle à moi-même et honnête avec les joueurs. J’ai conservé les mêmes valeurs. C’est pour tout cela que je suis toujours en place. Enfin, je pense. La motivation est toujours aussi présente. Et j’espère continuer dans le futur. Il faut aussi souligner le travail réalisé par tout le staff. Je ne suis pas seul dans cette aventure. J’aime être avec mes équipes dans ces ambiances spéciales.”

Johan Van Herck apprécie tellement l’atmosphère des rencontres par équipes qu’il est aussi, depuis octobre 2018, le capitaine des filles en Fed Cup.

(...)