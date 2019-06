Déçu et soulagé. Le paradoxe des émotions habitait David Goffin à l’issue de cette élimination en quatre sets (6-1, 6-3, 4-6, 6-3). "Je retiens que j’ai réussi à proposer de belles choses", soulignait le Liégeois, les traits tirés à la sortie de ce combat éprouvant. Il aura fait le plein de confiance et remis la main sur le cocktail qui faisait sa force, composé de trois éléments. "Je me suis montré plus créatif, plus compétitif, mais aussi plus spontané. Oui, mon jeu est revenu ici", pointait-il.

Une certaine dose de satisfaction qui aurait pu disparaître tant la correction a semblé proche pour le Belge. "C’est vrai que pendant un set et demi, c’était très dur. À 8 mètres de sa ligne au retour, il faisait tellement mal, je ne trouvais pas les solutions, j’avais l’impression que mes frappes étaient molles", estimait le Belge. "Je n’avais pas peur de subir une humiliation mais il fallait absolument que je change mon approche. Il imposait sa cadence, jouait dans un fauteuil et remportait tous les rallyes. C’était impossible !" Un constat que partageait Nadal et qu’il désignait comme une séquence particulièrement qualitative depuis son entrée dans le tournoi. "C’était fantastique. Il aurait été même difficile de mieux jouer : j’étais toujours en position d’attaque, et en contrôle de l’échange."

Mais la réaction s’est opérée, Goffin a dégagé plus de volume dans son jeu, il a trouvé des angles et coupé les trajectoires. Et surtout, il a refait surgir plus de vitesse de sa raquette. "J’ai été solide, pu concrétiser l’occasion et la confirmer. Après ce n’était qu’un set, il n’y a pas forcément de fierté à le gagner, je savais que j’étais encore très loin de l’emporter", analysait-il avec humilité.

Car le problème, comme toujours avec Rafa, c’est de maintenir ce niveau. Cela coûte cher en dépense d’énergie et en influx. "J’ai été plus agressif mais c’est difficile de maintenir cette qualité tout au long du match", poursuivait David. "Car il fait preuve d’une telle solidité, d’une telle constance, il ne cède aucun coup. Et puis sur le Central, le dépasser et jouer derrière lui, c’est complexe."

De quoi néanmoins lui faire aborder le futur sur gazon avec sérénité ? "Avec mes sensations, j’appréhende ‘s-Hertogenbosch’et Halle (NdlR : en préparation de Wimbledon) avec du positif dans les valises. Et en même temps, c’est dommage parce que je commençais à être vraiment au point sur terre", concluait Goffin.