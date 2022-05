Un petit set de perdu contre Jiri Lehecka au premier tour et un petit set abandonné (3-6, 7-6, 6-2, 6-4) contre Frances Tiafoe (ATP 27/n° 24) au deuxième, mais un sentiment général qui ne varie pas : David Goffin est bien dans ses baskets. Que cela soit contre le Tchèque ou l’Américain, récent finaliste du tournoi d’Estoril, le Liégeois est à chaque fois monté sur le court avec un plan précis mais aussi la volonté de montrer qu’il était le patron sur le court. Ce que l’actuel numéro sept mondial n’est capable de faire que quand il se sent bien dans son corps et son esprit. Et pour l’instant, c’est le cas. Même après la perte du premier set contre Frances Tiafoe, jamais on n’a senti David Goffin stressé ou en train de gamberger. Une image à mille lieues de celle renvoyée par le natif de Rocourt avant la saison sur terre battue.