David Goffin remporte son premier titre en plus de trois ans et revit: "Je suis super fier" Tennis Christophe Verstrepen © AFP

David Goffin a remporté son cinquième titre ATP tout en proposant un très bon tennis. La période de crise du Liégeois est derrière lui.



Quelle transformation ! Le David Goffin qui a disputé et remporté (5-7, 6-4, 6-2) ce dimanche la finale du tournoi de Montpellier (ATP 250) contre Roberto Bautista Agut (ATP 13) ne ressemblait en rien au David Goffin qui traînait son ennui et affichait une tête de chien battu sur les courts il y a quelques mois. Face à l’Espagnol, on a retrouvé, dans une finale d’un très bon niveau, un joueur concentré, volontaire avec un service performant, des coups droits d’attaque pleins de justesse, un revers fiable et des changements de trajectoire dans les frappes qui ont fait souffrir son adversaire. Ce dernier, après avoir remporté le premier set, a craqué petit à petit sous les coups de notre compatriote.



(...)