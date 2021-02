David Goffin reprend ses marques: "De plus en plus en confiance" Tennis Christophe Verstrepen © AFP

David Goffin a sorti un match de qualité pour rejoindre le dernier carré.



Une belle régularité dans l’échange, une excellente mobilité agrémentée d’un jeu de contre perturbant, un service performant et un tennis vers l’avant précis et efficace quand c’était nécessaire pour déborder son adversaire. David Goffin a montré un beau visage et une belle détermination pour se défaire (6-4, 6-4), en quarts de finale du tournoi de Montpellier (ATP 250) de l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 36) qui n’a jamais trouvé les clés pour contrer notre compatriote.



(...)