Quel changement. Entre le David Goffin qui a livré un véritable récital face à Filip Krajinovic mardi et le David Goffin de ce mercredi en début de match face à Taylor Fritz, c’était le jour et la nuit. Pourtant après avoir poussé une gueulante, jeté sa raquette et perdu le premier set 6-1, le Liégeois s’est accroché, a repris le combat et semblait avoir toutes les cartes dans son jeu pour s’imposer.