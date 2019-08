Attention danger : l’Argentin a atteint les quarts de finale à Wimbledon

Après sa décevante élimination au deuxième tour du tournoi de Washington face au modeste Japonais Nishioka, David Goffin reprend du service, cette semaine, lors du Masters 1000 de Montréal. Pour son entrée en lice sur le ciment québécois, le Liégeois retrouvera l’Argentin Guido Pella (ATP 24) qu’il a battu lors de leurs trois précédentes confrontations (Indian Wells 2016, US Open 2017 et Halle 2019). Gare cependant à l’excès de confiance ! Pella a été l’une des surprises du récent tournoi de Wimbledon où il s’est hissé en quart de finale après avoir notamment sorti Kevin Anderson et Milos Raonic. C’est dire s’il est en forme et en confiance.

L’an passé, Goffin avait été éliminé au premier tour du tournoi canadien (par ce même Raonic). Un bon parcours cette année lui permettrait donc de faire le plein de bons points ATP et de se replacer dans la course au Masters de Londres.

S’il franchit l’écueil Pella, le n°1 belge affrontera, au deuxième tour, le vainqueur du duel entre le Français Gilles Simon et le Moldave Radu Albot avant de possibles retrouvailles avec Rafael Nadal, première tête de série et favori de l’épreuve en l’absence de Novak Djokovic et de Roger Federer.