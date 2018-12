Associé au Français Pierre-Hugues Herbert, David Goffin a repris la saison en double par une victoire dans le cadre du premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, au Qatar, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars, lundi.

David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ont battu la paire formée par le Russe Karen Khachanov et le Suisse Stan Wawrinka en deux manches 7-5 et 6-3 en un peu plus d'une heure de jeu (66 minutes).

En quarts de finale (2e tour), le duo franco-belge sera opposé au Croate Nikola Mektic et à l'Autrichien Alexander Peya.

Le numéro 1 belge a ainsi repris le collier après trois mois d'absence. David Goffin avait joué son dernier match à Shenzhen en Chine, battu au 2e tour par le Britannique Andy Murray, fin septembre avant de mettre un terme à sa saison quelques jours plus tard en raison d'une blessure au coude. C'est d'ailleurs avec le bras droit entièrement emmanché que le numéro 22 mondial a joué son match de double.

Dans l'épreuve du simple, David Goffin (N.6) sera opposé mardi à 13h30 au Lituanien Ricardas Berankis, 28 ans, 117e mondial, issu des qualifications. Le Liégeois, 28 ans aussi, mène deux à zéro dans ses confrontations contre le natif de Vilnius avec deux succès en 2015, sur surface dure, à l'US Open (5-7, 6-4, 3-6, 6-2, 6-1) et à Chennai en Inde (6-0, 4-6, 7-6 (7/1)).

En cas de victoire, le numéro 1 belge sera opposé au deuxième tour (8es de finale) soit au Serbe Dusan Lajovic, 28 ans, 48e joueur du monde, soit au Français Adrian Mannarino, 30 ans, 42e au classement ATP.