Présent à l’événement de l’un de ses partenaires, le Liégeois a signé des centaines d’autographes et tapé la balle avec quelques chanceux.

De retour en Belgique après son parcours à l’US Open, David Goffin a rencontré ses fans ce samedi lors du Mobilityl Play, une journée familiale dédiée au tennis. Un événement gratuit, organisé par les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker pour leur produit Mobilityl et le Royal Wellington Club d’Uccle, qui avait pour objectif de promouvoir l’importance d’une bonne nutrition et de l’activité sportive au quotidien.

Un événement qui a attiré la grande foule dans les installations du club ucclois puisque 500 personnes ont participé aux différentes activités proposées pour le site. Après une séance d’autographes de plus d’une heure, David Goffin a tapé la balle avec une quinzaine de chanceux tirés au sort, avant de disputer un match face aux cinq meilleurs jeunes du club local.

© DR



Malgré un agenda chargé, David Goffin ne voulait pas manquer cet événement. « Cela me fait plaisir de participer à de tels événements, d’autant que je ne reviens pas souvent en Belgique. Se retrouver dans un cadre aussi magnifique, voir qu’il y a plein d’enfants et taper la balle avec eux, c’est quelque chose qui me touche. J’espère que ça leur donnera des étoiles dans les yeux », nous a-t-il confié.

David Goffin étonné par le nombre de personnes venues le voir au TC Wellington. « Cela me touche de voir que les jeunes m’attendent. C’est ce qui me fait le plus plaisir. Cela me rappelle moi quand j’avais leur âge et que j’admirais les grands champions. C’est aussi une bonne bulle d’oxygène dans une saison. »

Une saison qui se poursuivra avec une tournée asiatique pour David Goffin. « Tout va bien, je vais poursuivre la saison. Il reste quelques tournois, une tournée asiatique et puis on entamera la dernière ligne droite de la saison. »