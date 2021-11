Après avoir soigné son genou meurtri, David Goffin a cassé sa routine et repris le chemin des entraînements du côté de Valence.

Depuis plus de deux mois les fans belges de tennis ont appris à vivre sans la présence de David Goffin sur le circuit. Perturbé par une douleur vive et localisée au genou qui se soigne essentiellement par du repos et un travail de musculation, le Liégeois a donné de ses nouvelles ce lundi matin. À bientôt 31 ans, l’ancien finaliste du Masters a évoqué en toute honnêteté sa saison 2021, sa préparation et ses objectifs pour 2022. Thème par thème, notre compatriote, qui a reculé au 39e rang mondial suite à ses problèmes de santé, s’est confié avec l’envie de briller dès l’entame de la nouvelle saison.

Son état de santé

Depuis plusieurs semaines, le Liégeois travaille d’arrache-pied pour se refaire une santé et pouvoir jouer sans aucune retenue ou aucune douleur à son genou.

“Cela se passe bien pour le moment. Je suis en plein milieu de la préparation pour la saison prochaine et l’Australian Open. J’attendais un petit peu pour donner de mes nouvelles. Parfois, quand on commence la préparation, il peut y avoir des hauts et des bas. Je voulais être certain que mon genou soit solide. Cela ne servait à rien de dire rapidement que tout était OK pour une semaine plus tard devoir confier le contraire. Cela fait trois semaines que mon travail est plus intensif. Mon genou tient bien. Je suis quasiment à fond physiquement, dans mes entraînements et mes déplacements. C’était l’objectif et la raison pour laquelle j’ai pris le temps de bien me soigner. Pour ne plus vivre avec des douleurs. Pour le moment, c’est le cas et je suis très content. Au niveau de la préparation, on avance petit à petit, on a encore un mois avant de partir pour l’Australie. Tout est super positif pour le moment.”

(...)