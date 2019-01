Au lendemain de son élimination au 3e tour de l'Open d'Australie de tennis, David Goffin a annoncé sur sa page Facebook la séparation avec son coach Thierry Van Cleemput qui le suivait à plein temps depuis avril 2014.

Ils se cotôyaient depuis que Goffin avait rejoint encore très jeune le centre AFT de Mons où officiait le coach hennuyer. "À l'issue de cet Open d'Australie, nous avons décidé Thierry Van Cleemput et moi-même de mettre un terme à notre relation professionnelle, d'un commun accord. Nous avons partagé ensemble des moments extraordinaires sportivement et humainement... et je tiens beaucoup à le remercier pour cela. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses futures collaborations!", écrit le N.1 belge.

Sacré sportif belge de l'année 2017 après avoir notamment disputé la finale du Masters et de la Coupe Davis, David Goffin a connu une année 2018 plus difficile avec notamment des blessures à l'oeil puis au coude. Celle-ci l'a privé de la fin de saison. Revenu à la compétition en janvier, le Liégeois, 22e mondial, a échoué au 3e tour nettement en trois sets - 6-2, 7-6 (7/3), 6-3 - face au Russe Daniil Medvedev (ATP 19).