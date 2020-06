La vie d’un sportif de haut niveau est faite d’entraînements, de matchs, de repos et d’interviews. Mais il y a aussi le travail extrasportif, comme celui de prêter son image à une marque.

Les accords avec des sponsors permettent de gagner de l’argent ou de ne pas devoir en débourser. Depuis ce vendredi, David Goffin et Volvo ont passé une nouvelle étape dans leur relation puisque la marque suédoise est devenue sponsor officiel du Liégeois, et son logo sera présent sur une des manches des t-shirts du 10e joueur mondial. “Le design suédois des véhicules Volvo est incontournable, mais ce qui a fini par me convaincre, c’est l’importance qu’accorde le constructeur au développement durable et à la sécurité, d’ailleurs gravée dans son ADN ! De plus, pouvoir complètement personnaliser mon véhicule, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, est incontestablement un avantage. Je suis ravi d’associer mon image à une marque telle que Volvo Cars”, a expliqué David Goffin, content de ce nouveau partenariat.