Éliminé vendredi en quart de finale à Rosmalen par le Français Adrian Mannarino, David Goffin a désormais les yeux rivés vers le tournoi de Halle qui commence ce lundi. Pour son entrée en lice dans cet ATP 500, le joueur liégeois sera opposé à l’Argentin Guido Pellla, huitième tête de série. Ce gaucher de 29 ans pointe à la 22e place du ranking mondial mais c’est plutôt un spécialiste du jeu sur terre battue. Sur gazon, Goffin a donc clairement les armes pour s’imposer et défier ensuite le vainqueur du match entre l’Australien Matthew Ebden et le Roumain Radu Albot avec, en toile de fond, un possible quart de finale face à Alexander Zverev.

Malgré sa défaite à Rosmalen, Goffin est plutôt satisfait de son jeu ces dernières semaines et de son adaptation au jeu sur gazon. Tout s’est joué sur quelques petits détails face à Mannarino. "Mais, dans l’absolu, mes sensations sont bonnes" confie le protégé de Thomas Johansson. À Halle, David tentera de confirmer sa montée en puissance, histoire de débarquer au sommet de sa forme à Wimbledon dans quinze jours.

Le tournoi allemand présente, comme de coutume, une belle affiche avec, dans le haut du tableau, Roger Federer, déjà vainqueur à neuf reprises de l’épreuve et qui fait évidemment figure de grandissime favori.