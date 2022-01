Quatre mois et six jours après sa dernière apparition sur le circuit ATP (défaite au premier tour de l’US Open) et presque huit mois (9 mai 2021) après sa dernière rencontre gagnée en simple (contre Caruso au tournoi de Rome), David Goffin a relancé la mécanique la nuit de mercredi à jeudi lors du deuxième tour (le Liégeois était bye au premier) du tournoi ATP 250 de Melbourne contre Alex Molcan (ATP 88).

(...)