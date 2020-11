David Goffin a-t-il déclenché l’électrochoc qu’il lui fallait ? À l’arrêt depuis Roland-Garros, démotivé, le Liégeois a tranché dans le vif et remercié son coach, Thomas Johansson. Après deux ans de bons et loyaux services, retour dans le top 10 et quart de finale à Wimbledon à la clé, la magie a disparu.

C’est la deuxième fois que les deux hommes se séparent puisque Johansson avait aussi fait partie de l’équipe aux côtés de Thierry Van Cleemput en 2016...