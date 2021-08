Germain Gigounon est extrêmement rassurant sur l’état de santé de son protégé qui a repris les entraînements.

Depuis des années, les Belges ont les yeux rivés sur David Goffin et Elise Mertens, les deux valeurs les plus sûres à l’aube d’un Grand Chelem. Si du côté d’Elise Mertens, les voyants sont au vert malgré un été mitigé, il n’en va pas de même pour David Goffin. Le Liégeois est en galère depuis quelques mois. Le meilleur joueur belge de tous les temps à l’ATP n’arrive plus à monter sur le terrain avec un corps et un mental au sommet.

En début d’année, il avait fêté son début de collaboration avec son ami Germain Gigounon par une demi-finale à Antalya puis un titre à Montpellier. À Monte-Carlo, il avait battu Zverev pour filer en quarts de finale.

Depuis avril, la balle ne tourne plus dans le bon sens pour le Liégeois qui enchaîne les déceptions. Sa blessure à Halle a plombé son été. Il a fait l’impasse sur Wimbledon et les Jeux olympiques à cause de cette cheville. À Cincinnati, il espérait prendre plus de rythme. Il s’est incliné d’emblée face à Pella. Cette semaine, à Winston Salem, il a carrément déclaré forfait à cause d’une douleur au genou. Sa semaine s’est poursuivie dans le flou.

Au lendemain du tirage au sort du tableau de l’US Open, Germain Gigounon a tenu des propos très rassurants sur l’état de santé de son protégé.