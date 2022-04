Le printemps est désormais bien installé et la fin des congés de Pâques signifie que l'on entre dans la dernière ligne droite de l'année scolaire. Pour le plus grand bonheur des amateurs de tennis, cela signifie également que Roland-Garros approche à grands pas, organisé du 22 mai au 5 juin prochain. Cauchemar des étudiants en plein blocus à cette période, les Internationaux de France sont diffusés sur la RTBF depuis de nombreuses années désormais.

Mais depuis l'année dernière et l'arrivée du toit sur le court principal du Grand Chelem français, les droits de diffusion ont été révisés. Ainsi, en France, la plateforme Amazon Prime possède les droits exclusifs de diffusion pour les matchs joués en soirée. L'an passé, la RTBF avait passé un accord avec la plateforme pour tout de même pouvoir diffuser ces rencontres. Mais pour la prochaine édition, ce ne sera plus le cas. C'est ce qu'a annoncé Amazon Prime qui a présenté son dispositif pour Roland-Garros ne comprenant pas la Belgique et le Luxembourg.