Le Français s'est incliné dans le cinquième set après le super tie-break.

L'Australian Open est déjà terminé pour la tête de série numéro 21, Benoît Paire. Lui qui avait difficilement battu l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (154e à l'ATP), en cinq sets au premier tour dans la nuit de lundi à mardi, s'est fait éliminer par Marin Cilic (39e à l'ATP) ce mercredi matin au terme d'un match très disputé.

Au terme de la rencontre, le Français s'est confié à nos confrères de L'Équipe. Le joueur de 30 ans s'est plaint des horaires et de la protection des meilleurs joueurs :"Les meilleurs ont forcément un jour de repos parce qu'ils jouent sur les grands courts qui sont couverts", a commenté le Français, "C'est bien, mais moi j'ai fait finale la semaine dernière (à Auckland), je joue 3h30 contre Stebe, je n'ai même pas 24 heures de repos et je joue contre Cilic. (...) On mérite aussi un peu de respect", pestait le fantasque joueur.

S'il estime que la rencontre s'est jouée sur des détails, Benoît Paire était surtout remonté contre les supporters croates pas fair-play selon lui : "Le public croate n'a pas forcément été très bon. Moi, sur le court, parfois je dérape, je l'avoue, je suis comme ça, parfois j'en fais trop. Mais le public croate est dans l'excès", estime le Français qui n'a pas perdu son sens de la formule : "À chaque deuxième balle, ils parlent. Ils ont leur truc de natation sur les oreilles, alors je ne sais pas si c'est qu'ils n'entendent pas les annonces, mais ils n'ont pas à faire ça. la prochaine fois, ils resteront dans leur piscine."

Avant de conclure l'interview en expliquant la suite de son programme : "Je joue le double avec Bolelli mais ensuite, j'ai un pote qui va aux Philippines, peut-être que je vais aller avec lui, me détendre sur la plage ou au bord de la piscine, boire des cocktails, c'est ce que j'aime. Juste poser ma raquette parce que je ne peux plus la voir."

Décidément, Benoît Paire n'a pas sa langue dans sa poche.