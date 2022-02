Buenos Aires a connu un mardi soir émouvant. Les supporters s'étaient déplacé en masse pour rendre une ultime ovation à la Tour de Tandil, qui devrait probablement ranger sa raquette après des problèmes au genou. Opposé à son compatriote et ami Federico Delbonis, le vainqueur de l'US Open 2009 n'a pas fait le poids après près de 1000 jours sans compétition officielle, et ce, malgré quelques coups puissants venus de son dévastateur coup droit.

Mené 6-1, 5-3, le vainqueur de la Coupe Davis 2016 s'apprêtait à entamer le potentiel dernier jeu de sa carrière avant d'être submergé par l'émotion. Le public, composé entre autres de Guillermo Coria ou Gabriela Sabatini en a alors profité pour lui montrer tout son amour.

Après la rencontre et en larmes, Del Po n'a pas manqué de s'adresser à son public. "Je voulais que ce moment n'arrive jamais. Ce n'était pas ce que je voulais mais la santé m'a forcé à prendre cette décision. J'ai fait trop d'efforts pendant deux ans et demi, il n'y aura pas de miracle comme ça a pu être le cas avec mon poignet. J'ai essayé d'expliquer à mes proches que moi aussi je peux perdre. Je n'ai pas la force que tout le monde pense, c'est ce que je sens. J'ai tout donné".

Avant d'ajouter. "Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'ai jamais été aussi heureux que sur un terrain de tennis, c'est pourquoi je voulais jouer. Pendant 16 ans, j'ai regardé ce tournoi à la télévision. Je n'ai pas trouvé de meilleure opportunité que faire ces adieux ici à Buenos Aires et devant ma maman qui ne m'avait jamais vu jouer. J'ai réalisé tous mes rêves grâce au tennis. Le plus dur à obtenir, ce n'est pas un classement ou un trophée mais l'amour du public et je pense l'avoir réussi. Je le porte dans mon coeur".