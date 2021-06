Alors qu’Eden Hazard reste sur des mois de galère au Real Madrid, les fans de football et les supporters belges font tout pour défendre bec et ongles le Brainois par rapport aux critiques acerbes venues d’Espagne à quelques jours du début de l’Euro. Pourtant, le Diable rouge n’a rien montré d’extraordinaire sous le maillot madrilène depuis sa signature en Espagne.

Avec David Goffin, qui est clairement le meilleur joueur belge de tous les temps, on a parfois l’impression que c’est le contraire. Les passionnés de la petite balle jaune préfèrent le descendre que lui montrer de la compassion. Le but n’est pas ici de défendre bêtement le Liégeois qui, sur la durée depuis plusieurs mois, ne vaut pas sa treizième place mondiale, il est d’ailleurs 25e à la Race et pourrait se retrouver au-delà de la 30e place après Roland-Garros, mais bien de souligner qu’il ne mérite pas la déferlante de propos négatifs émis à son sujet depuis son élimination au premier tour du Grand Chelem français, lundi soir, face à Lorenzo Musetti.