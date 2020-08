Il n’aura pas fallu longtemps pour que la bulle créée autour du tournoi de Cincinnati, délocalisé à New York, et l’US Open, soit infectée. Ce mercredi, les organisateurs ont annoncé un premier cas positif au Covid-19. Ce qui a engendré l’exclusion du tournoi de Cincinnati de deux joueurs. L’Argentin Guido Pella (ATP 35) ne disputera pas le Masters 1000 dans le tableau final qui débute ce week-end. Ce sera également le cas du Bolivien Hugo Dellien (ATP 94), présent à New York pour y jouer les qualifications.

(...)