Stosur 36 ans devrait reprendre le chemin des courts l'année prochaine.

Le circuit féminin de la WTA doit reprendre à Palerme le 3 août. L'US Open et l'Open de France sont toujours inscrits au calendrier 2020 malgré le rebond de la pandémie.

"Avec le calendrier à venir, avec le Covid, avec la quarantaine et avec toutes les autres choses qu'il faudra gérer, j'ai décidé de me reposer le reste de l'année", a déclaré Stosur à Tennis Australia. "Je vais rester ici, profiter de ma famille, passer par toutes ces petites étapes qu'Evie va vivre dans les six prochains mois et profiter pleinement de ma présence à la maison" a précisé l'ancienne N.4 mondiale en simple et N.1 en double, aujourd'hui classée 97e. MIK/