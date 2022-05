Après ses deux très bons premiers matchs contre Jiri Lehecka et Frances Tiafoe, toute la Belgique du tennis espérait que David Goffin allait poursuivre sa route dans cette édition 2022 de Roland-Garros en dominant le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13) qu’il venait de vaincre au dernier tournoi de Rome sur un double 7-6. Le début de la rencontre entre deux joueurs qui se croisent régulièrement à Monaco confirmait d’ailleurs les bonnes dispositions du Liégeois qui servait très bien et remportait la majorité des longs échanges. La perte du premier set (7-5) suite à une petite baisse de régime ne faisait même pas craindre le pire contrairement aux premiers signes d’une blessure à l’entrée de la deuxième manche quand David Goffin ne s’appuyait plus totalement sur sa jambe gauche lors de ses déplacements latéraux.



(...)