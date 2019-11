David Goffin (ATP 14) avait besoin d'une place en demi-finales au tournoi ATP Masters 1000 de Paris-Bercy pour avoir une chance de se qualifier pour les ATP Finals, le Masters à Londres, du 10 au 17 novembre.

Et ironie du destin, c'est Grigor Dimitrov (ATP 27), son tombeur au deuxième tour mercredi, qui les disputera à sa place ce samedi. Le Bulgare, 28 ans comme lui, a battu vendredi le Chilien Cristian Garin (ATP 42), 23 ans, 6-2, 7-5 dans le premier quart de finale de la journée.

"Je suis désolé pour David, car nous sommes de très bons amis", a confié le Bulgare à Belga après sa victoire. "Nous nous côtoyons depuis les juniors et nous en avions d'ailleurs parlé ensemble cette semaine à Paris. Mais c'est le tennis. Chacun se bat pour faire les meilleurs résultats possibles. Et nos egos à nous, les tennismen, sont assez prononcés", a-t-il souri. "Je suis très content d'avoir pu enchaîner quatre victoires ici. Garin a bien progressé ces derniers mois. Il est très solide du fond du court et il a failli remporter le deuxième set. Mais j'ai pu contrôler mes émotions et sortir les bons coups au bons moments."

Vainqueur de huit titres dans sa carrière, dont le Masters en 2017, Grigor Dimitrov est aussi l'un des joueurs qui affiche l'un des meilleurs bilans contre David Goffin sur le circuit, avec huit victoires en neuf confrontations. Comment cela s'explique-t-il ?

"Honnêtement, je ne sais pas. Il n'y pas de secret en tout cas", a-t-il poursuivi. "Peut-être simplement que son jeu me convient un peu mieux que celui des autres. Ou que mon jeu ne lui convient pas du tout. Ici, il avait été beaucoup plus agressif au début que lors de nos précédentes rencontres, mais j'ai réussi à m'adapter. Nous nous connaissons tellement bien que je sais ce que je dois faire contre lui. Mais ce n'est jamais une garantie. David reste un joueur très dangereux, qui peut battre tout le monde. Et je suis sûr que ce ne sera pas notre dernier match", a ajouté le droitier d'Haskovo, qui défiera Novak Djokovic (ATP 1), vainqueur 6-1, 6-2 de Stefanos Tsitsipas (ATP 7) en 58 minutes, pour une place en finale. "Une autre paire de manches", a-t-il souri. "Mais je vais tâcher de relever le défi."