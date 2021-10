Seul joueur belge dans le tableau final de l’European Open d’Anvers, Zizou Bergs va attirer sur lui l’attention du public local et des médias en ce début de semaine. Il faut dire que contrairement à certains, le Limbourgeois de 22 ans, avec son look de surfer, son tennis offensif et sa spontanéité, est quelqu’un d’attachant et d’intéressant. De plus, son parcours depuis un an est brillant avec à la clé trois titres dans des Challengers (Saint-Pétersbourg, Almaty et Lille), une première participation aux qualifications d’un Grand Chelem, l’US Open, un baptême du feu en Coupe Davis face à la Bolivie et un fameux bond au ranking de l’ATP. 528e mondial il y a douze mois, l’élève de Bertrand Tinck est maintenant 188e. Avant son premier tour, mardi soir à la Lotto Arena contre le Sud-Africain Lloyd Harris, 31e mondial, partons à la découverte de celui qui pourrait représenter l’avenir du tennis belge.

1 IL DEVAIT S’APPELER AMÉLIE