À 33 ans et 9 mois, Novak Djokovic a pris de l’avance sur Roger Federer et Rafael Nadal. Au même âge, le Suisse et l’Espagnol n’avaient soulevé "que" 17 trophées en Major.

"Je sais que, plus le temps passe, plus il me sera difficile de brandir de nouveau un trophée majeur", expliquait le Serbe.



