Dimanche, le N.1 mondial serbe a surclassé l'Espagnol Rafael Nadal en finale, s'imposant en trois sets 6-3, 6-2, 6-3.

"Je me remémore tout le chemin parcouru depuis un an, cela me laisse sans voix", a déclaré Novak Djokovic, sacré pour la septième fois à Melbourne, un record.

"Me tenir devant vous ce soir et remporter un Grand Chelem est vraiment incroyable, je suis sans voix". Il y un an, le Serbe, en délicatesse avec son coude droit, se faisait opérer après son élimination en huitièmes de finale face au Sud-Coréen Chung. Depuis lors, 'Nole' a retrouvé sa superbe, signant en Australie son 3e sacre de rang en Grand Chelem après Wimbledon et l'US Open 2018.

'Nole', 15 titres en tournois majeurs, a également remercié son coach historique Marian Vajda, son équipe ainsi que sa famille. Il avait entamé son discours en mettant son adversaire à l'honneur, le décrivant comme "le symbole de la résilience et de l'esprit de combat".

Rafael Nadal a lui perdu pour la quatrième fois en cinq finales aux antipodes. L'Espagnol aux 17 titres en Grand Chelem n'a pas manqué de féliciter son adversaire du soir, auteur "d'un tournoi incroyable" et "bien meilleur ce dimanche soir".

Nadal, battu pour la première fois en trois sets en finale d'un Grand Chelem, a toutefois vécu un tournoi abouti. "J'ai bien joué pendant deux semaines et cela me confère une bonne énergie pour la suite de la saison. Ces deux semaines ont été fortes en émotions car j'ai traversé des moments compliqués en 2018. Cette finale représente beaucoup pour moi."

L'Espagnol de 32 ans restait sur quatorze forfaits ou abandons sur ses quinze derniers tournois sur dur avant la quinzaine australienne. "Je vais continuer à travailler et tenter de revenir plus fort encore", a ponctué le Taureau de Manacor, qui n'avais plus joué en tournoi officiel depuis l'US Open.