Novak Djokovic (ATP 1) avait le sourire mercredi à Wimbledon après avoir remporté contre David Goffin (ATP 23) son 70e match sur le gazon londonien et atteint sa 36e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Vainqueur 6-4, 6-0, 6-2 en moins de deux heures, le Serbe, 32 ans, tenant du titre, était non seulement satisfait du résultat, mais également de la manière.

"J'ai joué mon meilleur tennis dans ce tournoi lors des deux derniers tours", a-t-il expliqué en conference de presse. "Particulièrement aujourd'hui, dans les deuxième et troisième set contre Goffin, qui était en forme. J'ai le sentiment d'avoir réussi à démanteler son jeu et sortir toujours les bons coups. Ce match aurait pu prendre une autre tournure. J'avais un break de retard et il était le meilleur joueur pour la majorité du premier set. Mais je suis parvenu à renverser la tendance. Je l'ai fait jouer à 4-3, j'ai gagné deux ou trois bons points et je me suis libéré. J'ai trouvé les faiblesses dans son jeu et je l'ai attaqué".

Novak Djokovic, qui brigue un cinquième titre à Wimbledon, retrouvera désormais en demi-finale Roberto Bautista Agut (ATP 22), le métronome espagnol, vainqueur 7-5, 6-4, 3-6, 6-3 de l'Argentin Guido Pella (ATP 26).

"Il est d'une régularité extraordinaire du fond du court", a poursuivi le natif de Belgrade. "Il a également amélioré son revers. Il y a mis plus de profondeur. La balle rebondit aussi plus bas sur gazon, ce qui lui convient mieux. Il a pratiqué un tennis de très haut niveau jusqu'à présent dans ce tournoi. Et il m'a déjà battu deux fois cette année. Cela lui donnera certainement confiance. Sur gazon, évidemment, ce sera différent. Et puis, c'est une demi-finale de Grand Chelem. Je vais essayer de faire parler mon expérience".