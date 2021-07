Sommes-nous injustes avec Novak Djokovic ? Grâce à sa nouvelle victoire à Wimbledon, le Serbe a remporté son 20e titre en Grand Chelem et a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal dans le livre des records. Il est numéro un mondial et pourrait même rejoindre dans la légende le grand Rod Laver en remportant, en une même année, les quatre Majeurs. Et pourtant, quelque part, Djokovic ne fait pas l’unanimité, un peu comme si sa candidature au rang de "meilleur joueur de tous les temps" (le fameux GOAT) dérangeait.