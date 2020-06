Plusieurs joueurs de tennis se sont indignés après le tournoi organisé en Serbie par le numéro un mondial.

La nouvelle est tombée aujourd'hui: Novak Djokovic a été détecté positif au Covid-19. Et il n'est pas le seul. Viktor Troicki (ATP 184), Gregor Dimitrov (ATP 19) et Borna Coric (ATP 33) sont également atteints par le virus après l'Adria Tour. Forcément, l'organisation du tournoi soulève l'incompréhension. Voire l'indignation. C'est ce qu'a expliqué le joueur australien Nick Kyrgios sur son compte Twitter: "Organiser cette exhibition, c’était une décision stupide. Je vous souhaite un prompt rétablissement les gars, mais c’est ce qui arrive quand on ne respecte pas tous les protocoles sanitaires. Ce virus n’est pas une blague."





Le vétéran anglais Andy Murray a également pesté contre l'organisation de ce tournoi dans les Balkans. "J’ai toujours eu une bonne relation avec Novak" commence-t-il. "Avec le recul, ce qu’il s’est passé là-bas, ce n’est pas une bonne chose. Quand on traverse une période comme celle-ci, il est important que tous les athlètes de haut niveau du monde entier montrent que nous prenons ça au sérieux, que nous respectons les mesures de distanciation sociale", explique l'ancien numéro un mondial dans les médias britanniques.

Daniel Evans, l'actuel numéro un anglais, a également donné son avis sur la question en marge de le compétition à huis clos "Battle of the Brits" qui se lance ce mardi à Londres. "Je pense que c'est un mauvais exemple à donner. Même si les recommandations étaient celles d'un retour à la normale dans ce pays, j'aurais quand même essayé de garder le plus possible mes distances avec les autres. Et je pense qu'il y a eu une totale négligence de ce point de vue. C'est malheureux que Dimitrov et Coric aient le coronavirus, mais avec un peu de recul, est-ce vraiment une surprise ?" En plus du tournoi en lui même, il n'a pas compris les fêtes qui ont suivi la fin du tournoi. "Disons-le comme ça : je ne pense pas que vous devriez faire la fête et danser avec les autres joueurs. Et ensuite quand deux d'entre eux ont été testés positifs, vous devriez vous sentir responsable de la manière dont cela s'est produit."

Après ces incidents qui ont écorné son image, le Serbe pourra-t-il rester président du Conseil des joueurs? Pour Evans, il ne doit pas spécialement démissionner mais il s'est inquiété des conséquences des dernières heures sur la reprise de la saison en août. "Je crois que nous pourrions apprendre de ce qui vient de se passer. Et j'espère que cet événement ne va pas mettre en danger l'US Open maintenant, que sa tenue ne sera pas remise en cause."

"Djokovic n'a pas compris la nature du problème"

Sur Eurosport, Catherine Hill, une épidémiologiste française, est revenue sur ce tournoi."Il n’a pas compris la nature du problème. Il y a une étude sur les 100 premiers cas à Taïwan et leurs 2761 contacts identifiés. Parmi ces 2761 contacts, 22 sont devenus positifs. Et on a regardé quand ces 22 cas positifs ont croisé la personne qui les a contaminés. Certains s’étaient croisés quatre jours avant l’apparition des symptômes et une seule fois. C’est ça la réalité de ce coronavirus qui ne tue pas beaucoup, mais qui circule très vite y compris à cause de personnes asymptomatiques."

Comme Daniel Evans, elle juge irresponsable le regroupement de tous les joueurs pour faire la fête. "La boîte de nuit, c’est parfait (pour la propagation du virus, NDLR). Un espace fermé où les gens crient, c’est très efficace. Il y a eu d’ailleurs un exemple de ce phénomène en Corée du Sud. Là-bas, ils avaient très bien contrôlé la maladie et un type est allé dans cinq boîtes de nuit et a laissé derrière une quantité de cas positifs absolument impressionnante", souligne Catherine Hill.

A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si l'Adria Tour aura de réelles répercussions sur la reprise mondiale du tennis. Avec en ligne de mire, le premier Grand Chelem post-Covid-19 de l'US Open qui doit, a priori, se dérouler du 31 août au 13 septembre.