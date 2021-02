Le Serbe, numéro 1 mondial, s'est joué dans sa demi-finale jeudi de la révélation russe du tournoi, Aslan Karatsev, 114e à l'ATP et issu des qualifications.

Novak Djokovic, 33 ans, s'est imposé en trois sets - 6-3, 6-4 et 6-2 - face à Karatsev, 27 ans, en moins de deux heures de match (1h53).

Pour sa 28e finale en Grand Chelem, dimanche, Djokovic affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui se jouera samedi. Elle opposera le Russe Daniil Medvedev, 4e mondial, au Grec Stefanos Tsisipas, 6e mondial, tombeur de l'Espagnol Rafael Nadal en quarts de finale après avoir été mené 2 sets à 0.

Novak Djokovic compte 81 titres ATP à son palmarès dont 17 en Grand Chelem. Il est assuré de conserver lundi sa première place au classement mondial pour la 311e semaine et ainsi battre le record de 310 semaines de Roger Federer. Le Serbe était grimpé pour la première fois sur le trône mondial le 4 juillet 2011.

Novak Djokovic égale Rafael Nadal au nombre de finale en Grand Chelem (28), à trois longueurs du Suisse Roger Federer.

"Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je me suis senti super bien, pas de douleur, c'est mon meilleur match jusque-là. Ca arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça", a commenté le Serbe.

De son côté, avec cet extraordinaire parcours à l'Open d'Australie où il a notamment battu le 9e mondial Diego Schwartzman, le 19e Félix Auger-Aliassime et le 21e Grigor Dimitrov (il est vrai très diminué physiquement), Karatsev devrait faire un bond au classement ATP lundi et se rapprocher du Top 40.

Jamais un joueur issu des qualifications n'avait avant lui réussi à rejoindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.