"D’évidence, je vais faire très attention quand je vais taper les balles sur le court.." a glissé Novak Djokovic dans un sourire samedi face à la presse quand on lui demandait si l’incident de New York avait des conséquences sur son comportement.

Disqualifié d’un tournoi dont il était le grand favori, le Serbe a vite rebondi en s’imposant au Masters 1000 de Rome, et il entend bien laver l’affront de New York en remportant son deuxième titre à Roland-Garros. Oppoé au Suédois Mikael Ymer au premier tour, le Djoker a confirmé ce qu’il avait déjà confié en Italie : il a retenu la leçon de NYC.

"Ce qui est arrivé à New York me reste forcément en tête, et ça va y rester pour longtemps. Je ne referai pas la même erreur deux fois. Maintenant, c’est arrivé et je ne peux plus rien y faire, je dois l’accepter et avancer. Ce fut un choc mais c’est la vie, c’est comme ça. Je ne crois pas que ça aura un impact sur ce que je ressens sur le court, la preuve je viens de gagner à Rome sans me sentir mal à l’aise sur le court du tout. Je ne vais pas me faire des reproches sans cesse, je dois me pardonner et tourner la page."