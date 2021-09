Plus que trois ! Sur les 28 matchs d’un Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic en a déjà remporté 25. Pourtant, la route est encore compliquée.

À New York, Novak Djokovic ne lâche pas les chevaux. Son bras reste bloqué, ce qui lui a valu notamment la perte de 3 sets en 4 matchs. Face à l’étonnant Jenson Brooksby, le Serbe a subi durant un set et demi avant de faire parler sa résistance physique (1-6, 6-3, 6-2, 6-2). Le jeune Américain a appliqué le plan en étant d’une agressivité inouïe.

Focalisé sur le moment présent, Nole ne prend pas un grand plaisir cette année à New York. L’enjeu est trop grand : le Chelem calendaire et le record de 21 titres du Grand Chelem. En plus, ses adversaires s’en donnent à cœur joie en balançant la balle comme des forcenés.

En quarts de finale, le Djoker n’a pas pu éviter la 6e tête de série, l’Italien Matteo Berrettini. Djoko connaît bien l’Italien qu’il a affronté et battu à trois reprises dont la dernière était en finale à Wimbledon.

"Il a un tennis marteau. Avec Del Potro, il a probablement le service et le coup droit le plus puissant. Il s’est déjà établi parmi les meilleurs joueurs. Il a fait une demi-finale ici (en 2019), notre finale à Wimbledon cette année… C’était un match difficile en quatre sets. S’il sert bien, ce qui est sa plus grosse arme, ça va être dur. Il est compliqué à jouer sur toutes les surfaces en plus. J’ai eu un match serré, pas évident, contre lui à Roland-Garros. On va se rencontrer dans notre troisième tournoi du Grand Chelem d’affilée… J’espère que cela va se terminer comme les deux premiers."

Le vainqueur affrontera soit Alexander Zverev soit Loyd Harris avant une potentielle finale contre Daniil Medvedev.