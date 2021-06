On ne croyait pas franchement à la possibilité de ce quart de finale entre Novak Djokovic et Roger Federer à Paris. Le Suisse avait tout juste repris à Genève, semblait trop court, et annonçait qu’il n’allait pas falloir compter sur lui pour aller loin à Paris. Mais jeudi, l’actuel 8e mondial de 39 ans a marqué des points et surtout sorti l’œil du tigre pour se défaire de Marin Cilic (6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2), pour la 10e fois en 11 duels. Certes, Cilic n’est pas dans sa meilleure forme mais le match de ce jeudi était vraiment de bonne qualité. (...)