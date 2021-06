Ce sera la seule question des quarts de finale : Novak Djokovic et Rafael Nadal vont-ils se retrouver en demi-finale de cette édition de Roland-Garros ? Opposés respectivement à Matteo Berrettini et Diego Schwartzman en quarts, le Serbe et l’Espagnol devraient tout de même avoir à suer un peu pour valider leurs billets.